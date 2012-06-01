〔香港股市〕开盘下滑,因中国PMI数据令人失望且欧元区危机加深

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透香港6月1日电---香港股市周五开盘下跌,延续在5月下跌12%的跌势,因欧元区危机加深令全球避险意愿更为强烈.
恒生指数.HSI开低0.7%报18,498.91点.恒生国企指数.HSCE开跌1.1%,疲弱的中国制造业采购经理人指数(PMI)料将令指标股指继续承压.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
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“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
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