《离岸人民币综述》熊猫债或再启程料不会影响点心债胃纳

记者 陈敏

路透香港6月1日电---中国政府可能重启熊猫债并将发行主体扩大至外国公司的计划,料不会给点心债(离岸人民币债券)市场带来太大冲击,因后者在市场透明度和资金进出自由度方面仍占优.

与美国的扬基债券、日本的武士债券类似,中国用国宝熊猫来命名外国机构在中国境内发行的人民币债券,并于2005年首次批准世界银行旗下国际金融公司和亚洲开发银行发行熊猫债,但此后发展平平.

不过,消息人士日前对路透表示,证监会和上海证券交易所正研究允许外国公司在该所发行债券的计划.此举将为公司提供新的资金筹集渠道,并助力上海成为国际金融中心.[ID:nSB1534778]

"熊猫债市场对一些想要接触中国市场并寻求更低融资成本的发行人来说,可能是一个颇具吸引力的市场,但是进入内地市场同时意味着接受当地的法律和监管框架,"巴克莱资本亚洲债券市场主管Jon Pratt在Euromoney举办的一个论坛上表示.

他认为,和内地市场相比,离岸市场仍继续是一个债券发行人愿意参与的更透明和可信赖的市场.

中国央行数据显示,今年前四个月,内地银行间债券市场累计发行债券1.98万亿元人民币,截至4月底,债券市场债券托管量为22.8万亿元.而同期,点心债的发行量只有500亿元,且集中在两至三年的较短期债券.

但由于中国政府对资本账户的监管十分严格,跨境资金的流动需要得到相关部门的审批或核准.这对于通过发行人民币债券并将收益转换成美元在境外使用的公司来说,就面临将募集资金汇出和偿付资金汇入两道关卡.

此外,由于外国公司可以在境内市场接触并使用的衍生产品有限,如何对冲汇率风险也将是他们面临的一个问题.

"中国现在仍然是资本管制的,不像在离岸市场,你随时都可以走."一位香港的投资组合经理称.

中国对于资本市场开放的态度正悄然发生变化.当2005年熊猫债券首次出现时,监管者要求发债所得资金用于中国境内项目,不得换成外汇转移至境外.该要求在2010年时修订成经国家外管局批准的可以将发债所得直接汇出境外使用.

"我觉得香港仍将保持其优势地位,但我们同时要关注政府是否会在资金使用方面给予熊猫债优于点心债的政策."高盛中国债券市场主管Rita Chan称.

本周图表:

中银香港点心债指数:link.reuters.com/gyc58s

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 19,629.7 64

2. 渣打 9,373.5 30

3. 中国银行 7,007.3 6

4. 法巴 4,629.8 18

5. 德意志银行 3,618.9 16

**本周市场动态**

--日本财务大臣安住淳周二表示,日本和中国将自6月1日起在东京和上海进行日圆-人民币直接交易.两种货币直接交易,无需以美元为中介货币,外界一直期待这可以作为促进亚洲两大经济体之间的贸易和金融交易的办法.[ID:nSB1573208]

--香港交易及结算所有限公司已获证券及期货事务监察委员会批准推出人民币货币期货,现计划待市场准备就绪后,于今年第三季推出有关产品.该人民币货币期货将会是首只在交易所买卖并以人民币交收结算的货币期货.[ID:nSH0106207]

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新发布报告指出,人民币目前已经在全球信用证开证币种中占4%的市场份额,仅次于美元和欧元,令人民币在该贸易融资市场上成为第三位的币种.[ID:nSH0106449]

--香港媒体报导称,自2009年开始每年都在香港发行国债的中国财政部据悉最快将于下月赴港发债,额度有望超过前几次达到300亿元,其中供散户认购的部份冀能超过去年的50亿元水平.[ID:nSH0106013]

--沙特经济和计划大臣埃尔亚瑟(Muhammad al-Jasser)表示,将人民币纳入其庞大的外汇储备将令沙特受益.中国目前是世界第二大经济体,人民币不是外汇市场的主要币种是不正常的.[ID:nSB1563432](完)

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