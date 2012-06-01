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亚洲 | 2012年 6月 1日 星期五 10:59 BJT

〔投行观点〕瑞信首评海通证券H股为"优于大市",目标价每股12.77港元

路透香港6月1日电---投行瑞信的报告称,首度给予海通证券(6837.HK)(600837.SS)H股投资评级为"优于大市",目标价每股12.77港元,较现价约有18%上升空间.

报告称,海通证券拥有稳固的零售客户基础,为该行带来稳定市场份额,并能在融资融券业务快速发展.此外,海通的自营业务比例为同业之中的低端,相信有助降低盈利的波动性.

海通证券于今年4月在香港IPO(首次公开发售)上市,招股价为每股10.6港元.

该股周五早盘中段涨0.19%,报10.82港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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