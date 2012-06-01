香港已公布经济指标--2012/6/1

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年4月 综合消费物价指数(CPI) +4.7 +4.9 +4.6 2012年4月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.2 +4.3 +5.0 2012年4月 零售值 +11.4 +17.1 +27.8 2012年4月 零售量 +7.6 +13.2 +22.1 2012年第一季 本地生产总值(GDP) +0.4 +3.0 +7.6 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年2-4月 12年1-3月 11年12月-12年2月 3.3% 3.4% 3.4% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年4月 贸易赤字/盈余 -42.873 -43.875 -42.437 ------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。