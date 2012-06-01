〔中港个股〕中国铝业上调氧化铝现货价3.6%,至2,900元人民币/吨

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透香港6月1日电---中国最大的铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)表示,将氧化铝现货价上调3.6%,至2,900元人民币/吨.
中国铝业上一次调整氧化铝现货价,是于去年11月底,当时将价格由3,000元/吨降至2,800元/吨.
中国五大铝业者由6月起将减产10%,因印尼铝土矿政策变化,令公司进口铝土矿供应受影响,而中铝将压缩氧化铝产能170万吨.[ID:nSH0106619](完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
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