〔中港个股〕中国铝业上调氧化铝现货价3.6%,至2,900元人民币/吨

路透香港6月1日电---中国最大的铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)表示,将氧化铝现货价上调3.6%,至2,900元人民币/吨.

中国铝业上一次调整氧化铝现货价,是于去年11月底,当时将价格由3,000元/吨降至2,800元/吨.

中国五大铝业者由6月起将减产10%,因印尼铝土矿政策变化,令公司进口铝土矿供应受影响,而中铝将压缩氧化铝产能170万吨.[ID:nSH0106619](完)

浏览中国铝业其他新闻,请点选[2600.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]