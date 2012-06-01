〔投行观点〕德意志银行首评海通证券H股为"买入",目标价每股13.06港元

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透香港6月1日电---投行德意志银行的报告称,首度给予海通证券(6837.HK)(600837.SS)H股投资评级为"买入",目标价每股13.06港元,较周五早盘收盘价约有22%上升空间.
报告称,相信A股市场经过多年下滑后将会出现复苏,使海通证券的盈利表现有机会大幅超出该行预期.报告同时预计创新产品将会提升海通证券的获利潜力,估计融资(孖展融资)业务占税前溢利的比重将由2011年的6%升至2013年的17%.
海通证券于今年4月在香港IPO(首次公开发售)上市,招股价为每股10.6港元,其上市联席全球协调人及账簿管理人包括摩根大通、瑞信、德意志银行等等.
稍早瑞信首评海通证券为"优于大市"及目标价12.77港元.[ID:nSH0106717]
海通H股今早收跌0.93%,报10.7港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。