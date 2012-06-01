〔投行观点〕德意志银行首评海通证券H股为"买入",目标价每股13.06港元

路透香港6月1日电---投行德意志银行的报告称,首度给予海通证券(6837.HK)(600837.SS)H股投资评级为"买入",目标价每股13.06港元,较周五早盘收盘价约有22%上升空间.

报告称,相信A股市场经过多年下滑后将会出现复苏,使海通证券的盈利表现有机会大幅超出该行预期.报告同时预计创新产品将会提升海通证券的获利潜力,估计融资(孖展融资)业务占税前溢利的比重将由2011年的6%升至2013年的17%.

海通证券于今年4月在香港IPO(首次公开发售)上市,招股价为每股10.6港元,其上市联席全球协调人及账簿管理人包括摩根大通、瑞信、德意志银行等等.

稍早瑞信首评海通证券为"优于大市"及目标价12.77港元.[ID:nSH0106717]

海通H股今早收跌0.93%,报10.7港元.(完)

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