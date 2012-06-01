〔中港个股〕中国铝业上调氧化铝现货价,惟无助释除盈利受压忧虑(更新版)

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* 中国铝业上调氧化铝现货价3.6%

* 此前宣布压缩氧化铝产能

* 投行削中铝盈利预测兼降评级

* 中铝H股最多跌逾5%

路透香港6月1日电---中国最大的铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)宣布上调氧化铝现货价3.6%,但仍无助消除市场对公司因压缩产能可能对盈利造成的影响.

中国铝业H股股价今天逆市下挫,最多曾跌5.4%,至3.18港元,为恒生指数.HSI成份股中,表现最差的股份.

因印尼铝土矿政策变化,令进口铝土矿供应受影响,中国五大铝业者由6月起将减产10%,而中铝将压缩氧化铝产能170万吨.[ID:nSH0106619]

中国铝业之后将氧化铝现货价上调3.6%,由原来的2,800元人民币/吨涨至2,900元/吨.

投行摩根大通周五在其报告中下修对中国铝业的预测,由原来预测盈利调整至亏损,并将该股的评级由"持有"降至"减持".该行预估中国铝业2012年将录得20亿元亏损,此前为预测盈利1.22亿元.

虽然中铝已马上上调氧化铝现货价,但看来作用不大.部份铝冶炼商指出,中铝在现货市场只是一个小卖家,其氧化铝主要是以合同付运,并与内地的电解铝价格挂钩.

一名大型电解铝冶炼商的经理指出,电解铝冶炼商今年会较为积极进口更多氧化铝,因为国际价格已下跌不少,而内地电解铝价格仍然持稳.

中国铝业上一次调整氧化铝现货价,是于去年11月底,当时将价格由3,000元/吨降至2,800元/吨.(完)

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