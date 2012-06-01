〔澳门经济〕5月博彩业收入按年增长7.3%,增长速度大幅放缓

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透香港6月1日电---澳门政府公布,5月博彩收入为260.78亿澳门元,较上年同期仅增长7.3%,为2009年7月有统计数据以来最慢增长.
澳门博彩监察协调局在网上公布,当地累计1-5月博彩收入为1,253.95亿澳门元,较上年同期增21.3%.
澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)6883.HK、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK).(完)
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--记者 李珊珊; 审校 林高丽
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
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路透2月21日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。