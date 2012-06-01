〔香港热股〕国泰、南方航空等航空股明显上涨,受惠于中国下调航煤售价

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透香港6月1日电---中国南方航空(1055.HK)(600029.SS)、国泰航空(0293.HK)等航空股周五股价上涨明显,因中国宣布下调航煤售价,可望纾缓航空公司营运成本压力.
南航盘中一度涨逾5%,香港时间14:46,该股涨4.23%,报3.45港元;国航(0753.HK)(601111.SS)、东航(0670.HK)(600115.SS)分别涨4.01%及3.65%.至于营运港龙航空的国泰航空亦升3.84%,报12.44港元.
国家发改委通知,6月1日零时起,航空煤油的销售价格由每吨7,976元人民币下调至7,509元.民航局已经向各航空公司下发通知,五日内,各航空公司将根据航线情况,为燃油附加费进行相应的下调.预计800公里(含)以上航线可下调20元,800公里以下航线预计下调10元.[ID:nSB1581842](完)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
香港股市..............[.HKCN] 恒生分类指数............<0#.INX.HK>
美国股市...............[.NCN] 恒生指数成份股.............<0#.HSI>
新股发行.....[IPO|ISU-HK-CMN] 成交量前二十大个股........AVST.HK
券商观点.........[RCH-HK-CMN] 成交额前二十大个股........AMST.HK
香港政经日程.....[HK/DIARYCN] 涨幅领先个股--以价格计....NGST.HK
港股业绩....[RES|RESF-HK-CMN] --以%计.......PGST.HK
亚洲股市本周展望...[STX/ASCN] 跌幅居前个股--以价格计....NLST.HK
股市新闻............[STX-CMN] --以%计.......PLST.HK
香港联交所公告.....[SEHK-LZH] 市场表现一览................AD.HK
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。