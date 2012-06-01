〔香港热股〕国泰、南方航空等航空股明显上涨,受惠于中国下调航煤售价

路透香港6月1日电---中国南方航空(1055.HK)(600029.SS)、国泰航空(0293.HK)等航空股周五股价上涨明显,因中国宣布下调航煤售价,可望纾缓航空公司营运成本压力.

南航盘中一度涨逾5%,香港时间14:46,该股涨4.23%,报3.45港元;国航(0753.HK)(601111.SS)、东航(0670.HK)(600115.SS)分别涨4.01%及3.65%.至于营运港龙航空的国泰航空亦升3.84%,报12.44港元.

国家发改委通知,6月1日零时起,航空煤油的销售价格由每吨7,976元人民币下调至7,509元.民航局已经向各航空公司下发通知,五日内,各航空公司将根据航线情况,为燃油附加费进行相应的下调.预计800公里(含)以上航线可下调20元,800公里以下航线预计下调10元.[ID:nSB1581842](完)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

香港股市..............[.HKCN] 恒生分类指数............<0#.INX.HK>

美国股市...............[.NCN] 恒生指数成份股.............<0#.HSI>

新股发行.....[IPO|ISU-HK-CMN] 成交量前二十大个股........AVST.HK

券商观点.........[RCH-HK-CMN] 成交额前二十大个股........AMST.HK

香港政经日程.....[HK/DIARYCN] 涨幅领先个股--以价格计....NGST.HK

港股业绩....[RES|RESF-HK-CMN] --以%计.......PGST.HK

亚洲股市本周展望...[STX/ASCN] 跌幅居前个股--以价格计....NLST.HK

股市新闻............[STX-CMN] --以%计.......PLST.HK