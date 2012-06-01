〔香港股市〕收低,遭中国PMI数据疲软所伤

路透香港6月1日电---香港股市周五收低,连续四周下跌.中国制造业数据令人失望,令大部分原材料、矿业等顺景气循环类股承压,并抵消了金融类因空仓回补引发的涨势.

恒生指数.HSI收低0.38%至18,558.34点.本周恒指跌0.8%.

恒生国企指数.HSCE日内跌0.67%.

沪综指.SSEC和沪深300股指.CSI300本日几无变动.

中国5月官方制造业采购经理人指数PMI降至50.4的年内新低,逊于路透预估中值52.2,亦远低于上月触及的一年高点53.3,但连续第六个月位于临界点以上.11个分项指数仅有产品库存上升,显示需求疲软已令企业活动大为降温.[ID:ID:nCN1581874]

汇丰(HSBC)周五公布,5月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值回落至48.4,逊于一周前发布的初值48.7,且为连续第七个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1579980](完)

--编译 梁睿雪;审校 程琳

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]