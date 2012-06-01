〔香港股市〕收低,遭中国PMI数据疲软所伤

英国经济：市场对加息的预期可能损及经济--央行首席经济学家霍尔丹
“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透香港6月1日电---香港股市周五收低,连续四周下跌.中国制造业数据令人失望,令大部分原材料、矿业等顺景气循环类股承压,并抵消了金融类因空仓回补引发的涨势.
恒生指数.HSI收低0.38%至18,558.34点.本周恒指跌0.8%.
恒生国企指数.HSCE日内跌0.67%.
沪综指.SSEC和沪深300股指.CSI300本日几无变动.
中国5月官方制造业采购经理人指数PMI降至50.4的年内新低,逊于路透预估中值52.2,亦远低于上月触及的一年高点53.3,但连续第六个月位于临界点以上.11个分项指数仅有产品库存上升,显示需求疲软已令企业活动大为降温.[ID:ID:nCN1581874]
汇丰(HSBC)周五公布,5月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值回落至48.4,逊于一周前发布的初值48.7,且为连续第七个月处在荣枯分水岭下方.[ID:nSB1579980](完)
--编译 梁睿雪;审校 程琳
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“然而，在当前脆弱的环境下，一般预期央行短期内将调高利率，倘若市场利率过于急剧上升，我会感到担忧，”霍尔丹在送交国会的年度书面声明中指出。
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透2月21日 - 以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。