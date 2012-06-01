〔澳门经济〕5月博彩业收入增长创有数据以来最低,博彩类股多跌幅加深(更新版)

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
(新增分析师评论)
* 5月博彩收入按年仅增长7.3%
* 创2009年7月有记录来最慢
* 中国经济减速及基期高所致
路透香港6月1日电---受到高基期的影响,澳门5月博彩业收入增幅大减至单位数,为2009年7月有统计数据以来最慢增长.尽管市场多已预期,但仍打击博彩类股纷纷走低.
收盘时,博彩业龙头澳博(0880.HK)跌4.06%至13.22港元,盘中一度跌至13.04港元,为1月20日12.86港元以来最低;美高梅中国(2282.HK)大跌6.24%至11.72港元,跌幅最重;大盘恒生指数.HSI跌0.38%.
澳门5月博彩收入为260.78亿澳门元,较上年同期仅增长7.3%,4月的年增长率尚在21.9%.[ID:CH0106747]分析师指出,这是因为中国经济放缓,去年5月的基期偏高,以及今年劳动节假期部份落在4月等影响.
"澳门博彩收入跟中国经济有相关性,"海通国际策略师黄薰辉说,"澳门mass market(中场)跟广东省经济有关,VIP(贵宾)来源是富豪,跟大环境有关,这两个近期都在减速,博彩收入也会减速."
随着每周数字揭晓,市场大多都预期了5月博彩收入将明显放缓.而美银美林则预测6月博彩收入将会回到15-20%的增长速度.
澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股、新濠博亚娱乐(MPEL.O)6883.HK、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国.(完)
欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料,请点选:(here)
--记者 李珊珊; 审校 林高丽
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透北京2月21日 - 中国煤炭工业协会周二透露，2016年全国煤炭消费在连续两年下降的基础上同比继续下降1.3%，当前煤炭供求基本面并未发生根本改变，行业平稳运行尚缺乏坚实基础，近期煤炭价格下行的压力仍在加大，今年中国煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。
路透东京2月21日 - 一项调查显示，日本家庭现金或储蓄账户的资产是瑞典家庭的大约11倍，这表明日本人更青睐现金的习惯没有改变。