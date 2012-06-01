〔香港个股〕富地石油增持中国燃气股份至17.39%,涉资1,100万港元

香港个股：神州数码获广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%
路透香港2月21日 - 据联交所周二的资料显示，中国整合IT服务提供商--神州数码获广州大型国企广州城投集团大手增持股份，持股比例升至10.32%。
路透香港6月1日电---新奥能源(2688.HK)成功收购中国燃气(0384.HK)的机会很微,但不影响中国燃气股东增持股份的决心.根据香港证监会资料显示,富地石油FOOI.L斥资1,100万港元增持中国燃气股份至17.39%.
资料显示,富地石油周四按每股3.69-3.83港元,在市场上购入中国燃气共293.8万股股份,使其持股升至17.39%,原来为17.32%.
新奥周三向股东发出通函,决定按原定条款推进对中国燃气的收购要约,被市场视之为不可能成功的收购,因为其提出每股3.5港元要约价低于中国燃气现价.
新奥的举动使中国燃气的收购战略为降温,因为此前投资者预期新奥与中国石化(0386.HK)(600028.SS)将会提高收购价格.自从去年12月中新奥财团提出要约以来,中国燃气的主要股东争相以高于要约价格增持中国燃气的股份.
富地石油目前仍然是中国燃气的最大股东,而北京控股(0392.HK)母公司北控集团以及韩国SK E&S分别持有中国燃气14.938%及13.09%股份.
中国燃气周五收跌0.26%,报3.83港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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