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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 16:44 BJT

〔表格〕中远太平洋2012年首季净利按年下跌29.2%至7,715万美元

路透香港4月25日电---中远太平洋有限公司(1199.HK)宣布,截至2012年3月31日为止的三个月内,业绩报告如下(以每百万美元为单位):

　　　　 　 　 2012年度首季　 2011年度同期

每股盈利(美元) 0.0284 0.0402

净利 77.15 109.01

收入 174.03 130.34

注:中远太平洋经营集装箱租赁和码头营运,由其最大客户中国远洋(集团)控有.(完)

浏览中远太平洋相关新闻,请点选[1199.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进

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