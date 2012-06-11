〔香港个股〕联通母公司收购西班牙电信所持部分联通股份,涉资近110亿港元

路透香港6月11日电---中国第二大移动电讯商--中国联通(0762.HK)(CHU.N)称,其母公司计划从西班牙电信Telefónica Internacional, S.A.U.(TEF.MC)收购后者所持部分联通的股份,涉资近110亿港元.

联通周日晚的公告称,母公司中国联合网络通信集团有限公司将通过一家全资附属公司,按每股10.21港元,收购西班牙电信持有联通约10.74亿股股份,相当于联通已发行本约4.56%的股份.

"收购的完成以收购获得相关的中国监管批准为前提条件,预期交易将不晚于今年7月底完成."公告称.

交易完成后,母公司联通集团在联通的持股比例将由71.97%升至76.52%,而西班牙电信的持股则降至约5.01%.而西班牙电信公司主席Cesareo Alierta Izuel仍继续担任联通董事.

联通上周五收盘价报10.38港元,过去一个月累计跌近23%.(完)

浏览中国联通其他新闻,请点选[0762.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)