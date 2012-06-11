《香港报摘》--经济日报6月11日

* 要闻版头条:

--中国进出口数据远超预期,短线利好港股,再加上西班牙银行业获贷款1,000亿欧元援助,欧债危机纾缓有助恒生指数.HSI短线挑战一万九千点关口.

* 其他:

--拥有威士忌Johnnie Walker、黑啤Guinness等品牌的酒业巨擘Diageo(帝亚吉欧),正研究在香港上市的可能性.

--华电福新能源今日开始在香港路演,市场消息指出,该公司已引入5-6名基础投资者,当中包括国家电网及GE Capital等,认购额合共占集资额约60%.

--上海实业(0363.HK)旗下新加坡上市的亚洲水务ASWT.SI,拟收购内地污水处理企业南方水务69.378%权益,总代价4.093亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 黄凯

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