《香港报摘》--经济日报6月11日

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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* 要闻版头条:
--中国进出口数据远超预期,短线利好港股,再加上西班牙银行业获贷款1,000亿欧元援助,欧债危机纾缓有助恒生指数.HSI短线挑战一万九千点关口.
* 其他:
--拥有威士忌Johnnie Walker、黑啤Guinness等品牌的酒业巨擘Diageo(帝亚吉欧),正研究在香港上市的可能性.
--华电福新能源今日开始在香港路演,市场消息指出,该公司已引入5-6名基础投资者,当中包括国家电网及GE Capital等,认购额合共占集资额约60%.
--上海实业(0363.HK)旗下新加坡上市的亚洲水务ASWT.SI,拟收购内地污水处理企业南方水务69.378%权益,总代价4.093亿元人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。