《香港报摘》--信报6月11日

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)
* 头版头条:
--欧元区央行援助金额远超市场预期,大多数分析员认为已足够,加上中国周末的经济数据未如预期般弱,两项消息预料可安抚市场情绪,今天可望为全球市场带来短暂平静.
* 其他:
--消息人士指出,中国财政部探讨把在香港发行的国债在港交所(0388.HK)上市,并考虑新增长达15年期的国债.
--越秀房地产信托(0405.HK)董事长梁凝光在广州表示,在内地利率下降的趋势下,公司将重组贷款,逐步减少香港贷款.
--富达中国消费动力基金经理马磊称,恒生指数.HSI近日多次跌至18,000点后,均觅得支持反弹,预料在此水平为股市短期底部.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)
指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。