《香港报摘》--信报6月11日

* 头版头条:

--欧元区央行援助金额远超市场预期,大多数分析员认为已足够,加上中国周末的经济数据未如预期般弱,两项消息预料可安抚市场情绪,今天可望为全球市场带来短暂平静.

* 其他:

--消息人士指出,中国财政部探讨把在香港发行的国债在港交所(0388.HK)上市,并考虑新增长达15年期的国债.

--越秀房地产信托(0405.HK)董事长梁凝光在广州表示,在内地利率下降的趋势下,公司将重组贷款,逐步减少香港贷款.

--富达中国消费动力基金经理马磊称,恒生指数.HSI近日多次跌至18,000点后,均觅得支持反弹,预料在此水平为股市短期底部.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍;审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]