〔香港股市〕恒生指数开盘升2.58%,因中国数据良好且西班牙银行获援

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，受西方汽油库存增加所打击
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
路透香港6月11日电---香港股市周一开盘大涨2.58%,此前中国在周末公布的经济数据不像原先担心地那般糟,且西班牙银行业援助协议达成,带动对风险资产的胃纳回升.
恒生指数.HSI开盘升476.5点至18,978.88点,恒生国企指数.HSCE开高2.7%.(完)
--编译 戴素萍;审校 郑茵
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路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
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