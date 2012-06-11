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货币新闻 | 2012年 6月 11日 星期一 09:38 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘升2.58%,因中国数据良好且西班牙银行获援

路透香港6月11日电---香港股市周一开盘大涨2.58%,此前中国在周末公布的经济数据不像原先担心地那般糟,且西班牙银行业援助协议达成,带动对风险资产的胃纳回升.

恒生指数.HSI开盘升476.5点至18,978.88点,恒生国企指数.HSCE开高2.7%.(完)

--编译 戴素萍;审校 郑茵

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