《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月11日

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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路透香港6月11日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7574港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周五收高93.24点,或0.75%,报12,554.2点.因西班牙料为银行业请求援助.[ID:nSB1599668] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 180.560 -1.38 57232 14.007 -0.80 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.190 -0.59 72860 3.162 1.34 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 50.460 -1.33 336530 78.288 0.69 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 34.480 0.32 110619 17.832 1.20 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 129.520 -0.55 24216 10.047 -0.72 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 91.200 0.07 33935 7.075 0.07 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 41.330 -0.41 347077 64.123 1.78 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 43.990 -0.88 25749 3.412 0.37 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 13.550 -0.51 193826 10.511 1.26 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 15.390 -2.16 64961 11.939 0.83 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 27.710 2.52 58349 5.374 -0.48 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 0.000 0.00 0 0.000 -100.00 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.340 0.33 4983 1.190 -49.79 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.570 -4.85 41178 0.244 -2.57 (完) --整理 雷美珍
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。