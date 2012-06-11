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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 08:37 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月11日

路透香港6月11日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7574港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周五收高93.24点,或0.75%,报12,554.2点.因西班牙料为银行业请求援助.[ID:nSB1599668]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  180.560   -1.38      57232            14.007      -0.80
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.190   -0.59      72860             3.162       1.34
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   50.460   -1.33     336530            78.288       0.69
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   34.480    0.32     110619            17.832       1.20
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  129.520   -0.55      24216            10.047      -0.72
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   91.200    0.07      33935             7.075       0.07
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   41.330   -0.41     347077            64.123       1.78
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   43.990   -0.88      25749             3.412       0.37
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   13.550   -0.51     193826            10.511       1.26
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   15.390   -2.16      64961            11.939       0.83
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   27.710    2.52      58349             5.374      -0.48
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)    0.000    0.00          0             0.000    -100.00
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.340    0.33       4983             1.190     -49.79
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.570   -4.85      41178             0.244      -2.57 (完) 

  --整理 雷美珍

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