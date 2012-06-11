《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月11日

路透香港6月11日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7574港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周五收高93.24点,或0.75%,报12,554.2点.因西班牙料为银行业请求援助.[ID:nSB1599668] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 180.560 -1.38 57232 14.007 -0.80 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.190 -0.59 72860 3.162 1.34 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 50.460 -1.33 336530 78.288 0.69 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 34.480 0.32 110619 17.832 1.20 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 129.520 -0.55 24216 10.047 -0.72 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 91.200 0.07 33935 7.075 0.07 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 41.330 -0.41 347077 64.123 1.78 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 43.990 -0.88 25749 3.412 0.37 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 13.550 -0.51 193826 10.511 1.26 兖州煤业( 1171.HK ) ( YZC.N ) 15.390 -2.16 64961 11.939 0.83 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 27.710 2.52 58349 5.374 -0.48 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 0.000 0.00 0 0.000 -100.00 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 15.340 0.33 4983 1.190 -49.79 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.570 -4.85 41178 0.244 -2.57 (完) --整理 雷美珍