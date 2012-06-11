《香港重要政经日程》--6月11日-6月15日

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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=====================今日香港主要政经消息==========================
6月11日(周一)
-- 承达国际(2288.HK)公布年度报告.
--09:00 洛阳玻璃(1108.HK)于河南洛阳举行股东周年大会.
--10:00 中策集团(0235.HK)股东周年大会.
--10:00 中科矿业(0985.HK)股东特别大会.
--11:00 水务地产集团(2349.HK)股东特别大会.
--11:00 文化中国传播(1060.HK)股东周年大会.
--11:00 恒基发展(0097.HK)股东周年大会.
--11:30 恒基地产(0012.HK)股东周年大会.
--15:00 北京控股(0392.HK)股东周年大会.
--15:30 意马国际(0585.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
6月12日(周二)
--09:00至12:20 惠誉信评举行全球银行业论坛.
-- 神州数码(0861.HK)年度业绩.
-- 理文造纸(2314.HK)年度业绩.
-- 岁宝百货(0312.HK)年度业绩.
--09:00 华能国际电力(0902.HK)于北京举行股东周年大会.
--09:00 中国铁建(1186.HK)于北京举行股东周年大会.
--10:00 中国高速传动(0658.HK)于江苏举行股东周年大会.
--10:00 中国多金属(2133.HK)股东周年大会.
--10:30 宝信汽车(1293.HK)股东周年大会.
--15:00 闽信集团(0222.HK)股东周年大会.
--16:30 汉基控股(0412.HK)股东特别大会.
6月13日(周三)
-- 东吴水泥(0695.HK)首次公开发行(IPO)挂牌交易.
--10:00 中国淀粉(3838.HK)于深圳举行股东周年大会.
--10:00 康宏理财(1019.HK)股东周年大会.
--10:30 中国绿色食品(0904.HK)股东特别大会.
--14:30 中能控股(0228.HK)股东周年大会.
--14:30 霸菱举行香港及中国市场展望及投资策略记者会.
--15:00 远东宏信(3360.HK)股东周年大会.
6月14日(周四)
-- 香港金管局公布5月外汇基金境外资产.
--16:30 香港公布第一季工业生产指数.
--10:00 天地数码(控股)(0500.HK)股东周年大会.
--11:00 事安集团(0378.HK)股东周年大会.
--14:00 方兴地产(0817.HK)股东周年大会.
--14:00 乾隆科技(1236.HK)于上海举行股东周年大会.
*6月15日(周五)
-- 莎莎国际(0178.HK)公布全年业绩.
-- AEON信贷财务(0900.HK)公布首季业绩.
-- 中亚能源(0850.HK)公布全年业绩.
-- 超越集团(0147.HK)公布全年业绩.
-- 东方报业集团(0018.HK)公布全年业绩.
-- 豪特保健(6880.HK)公布全年业绩.
-- 皓天财经集团(1260.HK)公布全年业绩.
--09:00 中国民生银行(1988.HK)在中国举行周年股东大会.
--09:00 中国中冶(1618.HK)在中国举行周年股东大会.
--09:00 上海锦江国际(2006.HK)在中国举行周年股东大会.
--10:00 中国蒙牛乳业(2319.HK)举行周年股东大会.
--10:00 俄铝(0486.HK)周年股东大会.
--10:00 联华超市(0980.HK)周年股东大会.
--10:00 合生建设(0754.HK)周年股东大会.
--10:00 南华早报集团(0583.HK)周年股东大会.
--10:30 中升集团(0881.HK)周年股东大会.
--10:30 江南集团(1366.HK)周年股东大会.
--10:30 中国森林(0930.HK)在中国举行周年股东大会.
--11:00 力量矿业(1277.HK)在中国举行周年股东大会.
--11:00 新疆天业节水(0840.HK)在中国举行周年股东大会.
--13:00 上海集优(2345.HK)在中国举行周年股东大会.
--15:00 中国基建投资(0600.HK)周年股东大会.
--15:30 盈德气体(2168.HK)周年股东大会.
--16:30 中国天化工(0362.HK)特别股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
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指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。