《香港报摘》--其他报纸重要消息6月11日

* 明报:

--财经事务及库务局长陈家强早前表示,A股ETF(追踪A股指数的交易所买卖基金)有机会以双币计价(人民币及港元).但业界人士透露,四家基金公司已向香港证监会递交发行A股ETF的申请,产品初步仍以人民币计价,待挂牌后再加入港币计价元素.

* 星岛日报:

--差饷物业估价署数据显示,按楼宇注册数字计,5月住宅每宗平均交易价为567万多港元,比1997年每宗平均数高近43%.

--金融管理局继早前放宽部分具争议性的资本要求建议后,业界希望金管局可进一步放宽流动性方面的建议标准,主要为有关计算流动资金覆盖比率(LCR)的建议.

* 苹果日报:

--普拉达(Prada)(1913.HK)发言人重申,纵然今年首季度净开店数目,仅为早前订定的全年目标约8%,但集团现时对全年可开设80家分店仍充满信心.

* 东方日报:

--西班牙银行备受财困困扰.持有东亚(0023.HK)17.1%股权的西班牙CaixaBank(CABK.MC)未有评论有否计划减持东亚,只强调东亚与该行有深远关系,早在2007年起已有商业合作,两行的主席均是对方的董事会成员.

* 文汇报:

--国际机构世界银行(World Bank)将联同中银香港(2388.HK)首度在香港发行新兴市场债券基金,据报导指出,散户入场费最少1万港元.

--华电国际(1071.HK)(600027.SS)母公司表示,确定华电国际作为发展常规能源发电业务的最终整合平台,并承诺用5年时间,将现时未上市的常规能源发电资产注入华电国际.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]