〔香港个股〕上实控股附属亚洲水务斥逾4亿元人民币收购南方水务控股权

路透香港6月11日电---上海实业控股(0363.HK)宣布,其附属公司亚洲水务ASWT.SI以总代价4.093亿元人民币,收购内地污水处理企业南方水务69.378%权益,为下一步将亚洲水务在香港资本市场双边上市创造条件.

从事房地产、基建设施和消费品业务的上实控股周日发出新闻稿称,亚洲水务将以现金2.183亿元、增发价值1.46亿元的亚洲水务股票,以及与南方水务盈利挂钩的价值4,500万元亚洲水务激励对价股份支付收购代价.

上实控股董事长滕一龙表示,亚洲水务作为上实水务业务的资本平台,正积极通过资产并购、水厂扩建等形式快速扩展业务.

"继去年与联合润通的整合,今年上半年收购南方水务后,亚洲水务旗下水务项目每日总处理能力在两年间从101.5万吨增至320万吨,为下一步在香港资本市场双边上市创造条件."上实基建控股董事长及亚洲水务主席周军指出.

周军并看好内地的水务市场,他估计,随着水价逐渐市场化,未来水价每年可有6-7%增长,至国家第十二个五年规划后,全国水务相关年收入可超过人民币6,000亿元.

南方水务成立于2002年,旗下共运作17个污水处理项目,分布广东、湖南、江苏、云南、福建五省,每日总处理能力116.5万吨.

上实控股周一开盘涨1.64%,报21.7港元,过去一个月下跌逾13%.(完)

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