〔港报财经评论〕七一前赶散货?--信报6月11日

七一前赶散货?/ 习广思

虽然欧央行按兵不动,但救市憧憬未散,上周欧洲市况稍为回稳.贝南奇对QE3不置可否,但股市很快消化其利淡言论,反映市场对坏消息”过敏症”开始好过来.港股周五被内银股拖累,恒指跌穿10天线,目前18,000点仍然是短期看好的投资者最重要的防守堡垒.不过,股市成交虽低迷,但蓝筹发债讯号不能忽略,或是利好区内资金的讯号,短线未算太悲观.上周五内银股急挫,叫许多人颇为意外.事实上,中国采取表面对称、实际不对称的减息策略,内银在存贷利率净动区间上有更大自主权,引发存款争夺是市场竞争所致,更大的意义在于这种利率市场化的举措,意味中国在金融改革上踏出更大决心的一步,要结束内银暴利时代尚未是时候,但市场化改革已经开始,亦为当今领导人为下一届接任人铺好改革的后路.多只内银股跌势急剧,未来将跑输大市.内银股虽是中资股命脉,但又是许多基金锁仓货,故股价仍然会大上大落.

距离”大日子”只剩一周时间,希腊去留在周日进行投票,贝南奇为QE3预期大降温,欧央行留子弹迟早要发.但是,各位短视之徒──“6月未过、风暴未完”,可幸的是,上周多项变化为市场带来短暂清晰.最重要的一点是,债市炒作收敛,10年期美债到价跌穿1.5厘后乖乖回升,10年期意债息在6厘关口前回落,10年期西债息在6.5厘前回落,意味债市对西意的恐惧降温.除了希腊这个无法揣测的变数外,市场对西班牙降级反应不大,西银风暴暂时降温,但长远而言,西班牙已经加入”希葡爱”的地狱之路,在紧缩路上没有反抗能力.欧罗十七国财长已决定向西班牙提供近1,000亿元欧罗资金,拯救其银行体系,早前建议的”银行联盟”还会否成事?欧央行在下周会否出子弹?

欧洲风暴暂时歇息,如果希腊留下来,相信问题陆续有来.相反,来自中国及美国的变数却正在增加.经过上周减息利淡后,中国减速是香港股市的另一隐忧.周末两项数据包括5月份CPI回落至3%,为刺激及减息带来更大空间.5月份进出口贸易数据回升,扭转上月低迷形势.然而,出口数据回升毕竟仍属短期,未见趋势形成,反而早前推出多项旧招刺激措施,却未见市场有热烈反应,需求已经不复往日勇,这才是增长在未来几个月还有寻底担忧的原因呢.然而,对市场而言,一直患得患失的减息憧憬终于出现,加上多项刺激政策出台,政策较上半年更为明朗,选股有更多依据.(B03)