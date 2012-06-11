〔港报财经评论〕中港指数生死悬于一线--经济日报6月9日

中港指数生死悬于一线/ 林瑞芬

中国减息凸显”稳增长”决心的同时,暗藏金融改革,令内银股面对竞争压力下,中港股市被其拖累.恒指及国指昨分别跌0.94%及1.27%,成交额534亿港元.内银股建行(0939.HK)、工行(1398.HK)、农行(1288.HK)和招行(3968.HK)等股价昨挫3.8%-5%不等.内房股中国海外(0688.HK)涨2.5%,华润置地(1109.HK)涨2%不等.内保股国寿(2628.HK)涨1.4%及平保(2318.HK)涨2%.重负债股电力股华能电力(0902.HK)涨3.6%和华润电力(0836.HK)

涨3%.从以上股价表现可简单反映谁是受惠减息者.内银股成中港股市下跌推手,是今次减息与前大不同,包含推动利率市场化,令息差收窄,结束内银股暴利时代,ROE回归平均水平的现实,内银股由以往增长型变价值收息型,估值上调节而回难免,直至经济活动的重新活跃股价才重拾升轨.去年以来,受资本融资之忧,加上今次利率市场化时代开启,对内银股构成双重打击,还幸好股价前已一路回软在提早消化利淡消息,部分的PB已低于1倍水平,后市跌势料采取有秩序筑底.

内银股在中国内地股指比重毕竟较高,中国内地指数昨被冲落.另外,有统计指减息翌日中国内地股市例跌,实不无道理.通常在经济恶劣情况下才会出招减息,但又从历史走势观察,当降息是周期,连番降息,最后走势往往回出小牛或大牛市,那又是道理,都落药救得返经济,自然刺激得起企业利润及股市.从市场揣测,花旗料今年或再降息1-2次,瑞银就认为不会再减息.中信建设证券及建银国际则预期年内可能只有1次再减息等启示.市场对是否已开启减息周期还存疑问,是否能持续还要低通胀环境配合,随欧美经济疲弱势而定,股市还有一番筑底争持期.

今时今日,最重紧捉政策,谷内需捧节能家电产品股,海尔(1169.HK)走势企稳50天线8.9港元领先,可见只要有政策,股民才有对策.欧债问题的一场政治拉布战局,令全球经济前途惊险重重.只有耐心等候希腊选举结果、等候欧元区甚至全球合力出招维稳投资者信心.综合6月以来港股走势,恒指昨收18,502,返回1月收市价附近,窄幅上落势凸显.周二至周四反弹市沽空稍作收敛之后,昨日复增活跃度,大市沽空12%.周四及周五两日期指明显呈大低水逾百点,显示看淡的投资者未言停止找机会攻击.下周将是希腊重选前夕,慎防总有一日给看淡的投资者突袭,但在以下生死线前会收敛等希腊选举结果.(003)