更正:〔香港新股〕华电福新能源设定香港IPO招股价区间,筹高至3.4亿美元--销售文件

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
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(内文第一段.."这将是今年以来亚洲第二大集资活动.因有误,请删除)
路透香港6月11日电---据路透周一获得的销售文件显示,中国华电集团旗下新能源分支--华电福新能源设定香港IPO(首次公开发售)招股价区间为每股1.60-1.76港元,目标筹资高至26.4亿港元(约3.4亿美元).
销售文件显示,今天开始路演的华电福新能源初步拟发售15亿股新股,并设有15%超额配售权可增发至多2.25亿股新股.
是次IPO中,该公司将向华锐风电(601558.SS)、华能新能源(0958.HK)、国家电网、通用电气(GE.N)等共六名基础投资者配售约2.09亿美元的股份.
该公司将于6月20日定价,28日在联交所挂牌上市.新股编号为"0816.HK".
美银美林(BAC.N)、中信国际、法国里昂和瑞银UBSN.VX负责是次IPO安排.(完)
--记者 Denny Thomas/雷美珍; 审校 杨淑祯
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