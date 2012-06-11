〔港报社评〕西班牙失守,欧债进新阶段--经济日报6月11日

西班牙终向欧盟求救,欧盟紧急宣布提供1,000亿欧元救助西班牙银行,可暂缓危机,惟这亦凸显欧猪大国开始沦陷,更大的欧猪国意大利能否幸免,将是市场焦点,且国际社会受累恐将更深,德国势承受更大欧盟与国际压力.

欧猪大国终失守,欧盟第四大国家西班牙虽一直强调能顶住市场压力,不用像欧猪小国希腊、爱尔兰和葡萄牙般要欧盟救援,但上周末终向欧盟呼救,欧元区财长召开紧急会议后宣布,提供最多1,000亿欧元贷款援助西班牙银行.此是好消息,亦是坏消息.

此属好消息因市场对西班牙银行已日益焦虑,单是4月该国银行已流失逾300亿欧元存款,挤提已非危言耸听,欧盟急出手助止血,应可暂纾危情.尤其希腊将于下周日重选国会,在此之前能稳住西班牙,对稳住欧债危机十分重要.

然而,此亦是坏消息.其一,西班牙之前一直抗拒正式向欧盟求救,以德国为首的强硬派亦一再表示,不愿在现阶段直接援助西班牙银行,惟双方皆于上周末急转弯,此恐反映西班牙突现外界尚未掌握的危情,令欧元区财长急召会议抢救,现虽暂止血,但能否根治问题,实难乐观.

其二,首个欧猪大国西班牙失守,市场虽暂未将目光转投更大的欧猪国意大利,但意大利不像西班牙般银行体系病重,却更像希腊政府般背负沉重债务,国债占GDP达123%,在欧元区内仅次希腊,若其债息续升,恐迟早压垮其还债能力,其时恐是难以扑灭的大火.若欧盟处理西班牙危机欠妥善,并在银行联盟、财政联盟上续拖拖拉拉,意大利将亦陷危.

欧猪大国失守与国际尤其美国介入欧债危机,反映欧债已进入新阶段,不但金融与经济折腾势将更大,且角力不但在欧盟内部,亦在欧盟与国际社会之间,下周初举行的G20峰会将是德国与其他国家的攻防战.在欧盟仍有维持欧元体系的政治意志下,欧元区崩溃风险仍不大,但危机的复杂与折腾恐较之前有过之而无不及.(A08)