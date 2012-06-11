〔港报社评〕把握东涌机遇,发展"桥头经济"--文汇报6月11日

发展局局长林郑月娥透露,政府计划进一步发展东涌为人口倍增的新市镇,配合周边多项基建项目,发挥东涌“桥头经济”效应.东涌虽然远离香港市区,但却有邻近珠三角的地理优势,港珠澳大桥及多项大型基建工程落成后,有利东涌发展“桥头经济”.新一届政府应把握机遇,把东涌变身成为集商务、会展、旅游、零售于一体的“桥头经济区”,为当地居民提供更多就业机会.

东涌贴近机场,也将有完善的铁路和公路网络连贯香港其他地区和珠三角,容易聚集商业活动,可作为邻近地区的商业补给和后勤中心.而天坛大佛、昂坪缆车和大澳等景点,亦促使该区成为香港旅游重点区域.东涌土地发展空间广阔,占地130.76公顷的土地仍未开发.只要发挥地区机遇,可促进商业发达,提供大量本区就业机会.

再者,港珠澳大桥和多项大型基建动工在即,届时东涌通往深圳前海和珠海、澳门等地,联系便捷,东涌在粤港经贸文化合作上,将起更大作用,政府以东涌发挥“桥头经济”效应,可体现“地区机遇、地区把握”的施政理念.

目前有东涌私楼居民反对该区再建公屋,部分私楼居民担心公屋影响私楼楼价,令政府利用东涌建公屋纾缓公营房屋需求的计划出现瓶颈.此外,交通费高昂致未能吸引更多市民迁入东涌,也成为发展东涌的难题.地区问题,地区解决,政府应多和地区居民沟通,解决发展中遇到的问题.(A08)