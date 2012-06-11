〔香港热股〕绿城中国获九仓入股,刺激股价疯涨36%至近11个月高位

路透香港6月11日电---中国房地产商--绿城中国(3900.HK)在获得香港蓝筹综合企业--九龙仓(0004.HK)斥资近51亿港元入股后,其财政紧绌的情况可望舒缓,并获多家投资上调评级和目标价,刺激绿城中国周一复牌股价疯涨逾三成.

至于九仓却逆市下跌,因投资者担心这项投资会提高公司负债率,部份投行并下调九仓评级.

绿城中国上周五收市后宣布,计划向九仓发行股份及可换股证券,筹资50.98亿港元;而九仓最终可持有绿城中国35.1%的股份,成为单一最大股东.[ID:nSB1598072]

绿城中国早盘最高曾大涨近36%,至7.27港元的11个月以来盘中高位,至于九仓则最多曾跌4.8%;大盘恒生指数.HSI在中国周末公布的经济数据好过预期,加上西班牙银行援助协议达成的利好消息带动下,最高曾升2.58%.

瑞银、瑞信将绿城中国的评级调升至"中性",目标价分别调高至5.8港元和5.2港元,较现价仍有明显折让.

瑞银预期,九仓入股后将可令绿城中国的资产负债表和现金流大为改善,预期公司于今年底的净负债率可由先前预估的155%,降至110%.但该行对九仓的入股这家负债高企的公司则存疑,指计及绿城的负债的话,九仓的负债率将由28%上升至33%.

花旗维持对绿城中国"沽出"的评级,但目标价由3.2港元升至3.98港元.该行报告援引绿城管理层指出,未来公司仍有可能进一步出售资产,并相信假如销售表现能符合预期,其净负债比率可降至80%或以下.

美银美林维持对九仓"买入"评级,基于其估值吸引、零售房地产业务表现稳健等因素仍然不变.但就将其目标价由原来的54港元削至50港元,指虽然九仓的财务状况依然稳健,但入股绿城则增加了短期的不确定因素.

九仓近年积极在内地增加土地储备,至去年末,公司在内地的土地储备为1,220万平方米,内地资产占集团营业资产比例约40%,而其中期目标为占到50%的比例.(完)