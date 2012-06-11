〔香港新股〕华电福新能源IPO拟筹高至3.4亿美元,今天起路演(更新版)

(新增分析师评论、初步招股文件内容以及华电国际公告)

* 华电福新能源设定招股价区间为每股1.60-1.76港元

* IPO筹资高至26.4亿港元(约3.4亿美元)

* 锁定华锐风电、华能新能源、国家电网、通用电气等六名基础投资者

* 今天开始路演,28日在联交所挂牌上市

记者 雷美珍

路透香港6月11日电---尽管近期市况波动,中国华电集团旗下清洁能源分支--华电福新能源在锁定六名基础投资者认购额后,如期启动其高至3.4亿美元的香港IPO(首次公开发售),并于周一开始路演.

据路透今日获得的销售文件显示,华电福新能源设定香港IPO招股价区间为每股1.60-1.76港元,初步拟发行15亿股新股,目标筹资高至26.4亿港元(约3.4亿美元).

销售文件并显示,华电福新能源已锁定六名基础投资者,共认购2.09亿美元的股份,占集资额比重至多61%.这些投资者包括华锐风电(601558.SS)、CSR、华能新能源(0958.HK)、国家电网、山西潞安矿业以及通用电气(GE.N),各家的认购金额介乎1,000-5,880万美元.

分析师认为,近期市况十分波动,并有多支新股如英国珠宝商Graff Diamonds、中国有色矿业等等推迟上市计划,目前投资新股风险仍然较大.

"近期电力股受惠于煤价下滑,但水电及风电的股份表现欠佳,反映出投资者对这类股份兴趣不大."富昌证券研究部总监连敬涵并称,或许华电福新能源锁定逾六成认购额后,增添成功上市机会.

华电福新能源主要从事开发、管理及经营福建省的水电项目及火电厂,以及全中国的风电以及其他清洁能源项目.根据该公司的初步招股文件显示,截至去年底为止控股水电装机容量为2,223.4兆瓦,是华东地区(包括福建省)最大的水电公司;按风电控股装机容量2,171.3兆瓦计则是中国第五大风电公司.

华电集团旗下另一家从事火电为主的上市企业--华电国际(1071.HK)(600027.SS)周日晚的公告称,获华电集团承诺,以华电国际作为集团整合常规能源发电资产的最终整合平台以及发展常规能源发电业务的核心企业.

"华电集团承诺用五年左右时间,将其拥有非上市常规能源发电资产,在符合上市条件时注入华电国际."公告称.

为推进华电福新能源的上市,华电国际于2010年以2.55亿元人民币向母公司转让其所持华电福新能源的股份.根据集团内部分工,华电福新能源负责福建省内的常规能源资产或项目.

华电福新能源2011年度收入和净利分别为人民币71.5亿元及5.6亿元,分别按年下跌15%及上升7.8%.

该公司将于6月20日定价,28日在联交所挂牌上市,新股编号为"0816.HK".美银美林(BAC.N)、中信证券(6030.HK)(600030.SS)、法国里昂和瑞银UBSN.VX负责是次IPO安排.(完)