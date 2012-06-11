〔香港个股〕恒地主席李兆基料下半年楼价持稳,大致定下个人财产分配

路透香港6月11日电---在多个一手住宅楼盘准备应市下,近期二手成交转冷,香港主要地产商--恒基地产(0012.HK)主席李兆基周一预计,随着下半年发展商有大量新盘推出,政府也会增加土地供应,楼价料将持稳,即使上升幅度也只会轻微.

尽管面临欧债危机升温以及香港股市大幅波动,今年以来,香港的二手楼价累计仍升7.6%.

"市场购买力仍在,但供应一旦多起来,市场就没那么爽."李兆基表示.

"下半年有很多新供应,将来政府又大力推出土地,所以日后住宅供应多的机会大些...,土地、住宅供应多,市场就不太爽,但楼价也未必会跌,估计楼价会牛皮."

此外,对股票投资甚有心得而被本地媒体称为"亚洲股神"的李兆基,早前曾发表现时投资股票比买楼好的言论.他今天澄清,这只是他的个人意见,而他所指的买股票,亦不是指买恒基系本身的股票,而是认为现时香港地产股股价较资产净值(NAV)有五、六成的折让,估值便宜,一旦经济复苏,折让按道理亦会收窄.

被问到何时才是置业时机时,李兆基说,"现时(市场)风大雨大,欧元区(经济)好有问题,所有这两三个月买楼买股票的话,应暂时抱观望态度."

恒地是香港拥有最多农地的发展商之一,而公司于两、三年前开始,积极在市区收购旧楼项目以进行重建.李兆基透露,现时公司在港岛区已有22个旧楼项目,在九龙区则有46个,估计将来若重建的话,可建楼面600万平方尺,约1万个住宅单位.

不过,由于部份项目现时收购到的业权仍未达到可以申请强制拍卖的条件,所以项目会分批完成.至于申请将农地改为住宅用途,李兆基指这方面很难估计,有部份项目公司进行了十多年仍未能成功.

**大致定下个人财产分配**

另一方面,自从亚洲首富,长实(0001.HK)、和黄0013.HK主席李嘉诚公开交代其将来的财产分配后,多位本地华资富豪也交代了相关的安排.而在福布斯香港富豪排行榜居第三的李兆基被问到时,他表示,其长子李家杰将会负责集团的中国业务,而次子李家诚则掌管香港业务.

"(对两子)工作已分配,至于其他安排不会太早说出来.现在好像打麻将一样,我都想'吃满糊',到时成功了,财富就会增加很多,分配给子女、公益,也容易多了."李兆基说.

他解释其"吃满糊论",是指他在金融海啸后,其财富大幅缩水,而现在已渐渐收复不少失地,但与原来的水平仍有一小段距离.

"我仍有时间,仍有希望可以做到'吃尾糊'."他笑说,希望能在三至五年间经济渐次复苏,到时便可以真正交棒予下一代.

"我都83岁了,年纪大,想做也做不了几多了."他说.

恒基地产午盘尾段涨2.26%,报40.8港元;过去一个月则下滑4.8%.(完)

浏览恒基地产其他新闻,请点选[0012.HK-CMN]