〔离岸人民币〕5月跨境贸易人民币结算量为2,160亿元,环比增一成-央行

路透香港6月11日电---中国央行周一公布的数据显示,5月跨境贸易人民币结算业务发生额为2,160亿元,环比增一成;直接投资人民币结算业务发生190亿元.

5月数据显示,以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为1,476亿元、684亿元.