〔离岸人民币〕5月跨境贸易人民币结算量为2,160亿元,环比增一成-央行

标题新闻：卢布兑美元本周创一年半高点属短期现象，但若续强政府准备迅速因应--俄经济部长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)
路透香港6月11日电---中国央行周一公布的数据显示,5月跨境贸易人民币结算业务发生额为2,160亿元,环比增一成;直接投资人民币结算业务发生190亿元.
5月数据显示,以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为1,476亿元、684亿元.
当月对外直接投资(ODI)、外商直接投资(FDI)的人民币发生额分别为30亿元、160亿元.
以下为中国央行公布的今年各月跨境人民币业务明细(单位:亿元)
5月 4月 3月 2月 1月
跨境贸易人民币结算 2,160 1,962 2,613 1,907 1,284
货物贸易 1,476 1,355 1,879 1,336 951
服务贸易及其他 684 607 734 571 333
对外直接投资 30 93 8 4 17
外商直接投资 160 124 219 116 135 (完)
--记者 毕晓雯; 审校 林高丽
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (=)
指标5月棕榈油期货下跌2.4%，报每吨2,859马币(642.33美元)，稍早时曾触及11月18日以来最低点2,851马币。成交量为80,151口。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。