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亚洲 | 2012年 6月 11日 星期一 16:28 BJT

〔离岸人民币〕5月跨境贸易人民币结算量为2,160亿元,环比增一成-央行

路透香港6月11日电---中国央行周一公布的数据显示,5月跨境贸易人民币结算业务发生额为2,160亿元,环比增一成;直接投资人民币结算业务发生190亿元.

5月数据显示,以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为1,476亿元、684亿元.

当月对外直接投资(ODI)、外商直接投资(FDI)的人民币发生额分别为30亿元、160亿元.

以下为中国央行公布的今年各月跨境人民币业务明细(单位:亿元)

5月 4月 3月 2月 1月

跨境贸易人民币结算 2,160 1,962 2,613 1,907 1,284

货物贸易 1,476 1,355 1,879 1,336 951

服务贸易及其他 684 607 734 571 333

对外直接投资 30 93 8 4 17

外商直接投资 160 124 219 116 135 (完)

--记者 毕晓雯; 审校 林高丽

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