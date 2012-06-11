〔香港个股〕吉利汽车5月汽车销量按年增长5.5%,至32,817辆

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，受西方汽油库存增加所打击
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
路透香港6月11日电---中国最大民营汽车制造商--吉利汽车控股有限公司(0175.HK)周一公布,2012年5月份的汽车销售量为32,817辆,按年升5.5%,按月则减少10.3%.
公司并称,1-5月总销量为187,895部,较去年同期增长约2.3%,并达致今年全年销量目标46万部的40.8%.
吉利股价今日收盘大涨4.09%至2.80港元,今年以来大涨逾六成;大盘恒生指数.HSI今日则升2.44%,今年迄今升近3%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 林高丽
路透新加坡2月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周五挫跌7.7%，至一个月低点每吨99.80美元，汽油裂解价差则跌至五周低点每桶10.84美元；交易商们指称，主要受西方基本面恶化所拖累。
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