〔中港个股〕上海电气拟认购华电国际高至3.6亿元非公开发售A股

路透香港6月11日电---中国最大电力设备供应商--上海电气集团(2727.HK)周一宣布,董事会通过认购华电国际电力(1071.HK)价值最多3.6亿元人民币的非公开发售A股,以及认购计划在港IPO的华电福新能源价值最多1,000万美元的H股.

上海电气(601727.SS)的声明称,拟董事会已批准公司认购不多于1.2亿股华电国际(600027.SS)的非公开发行A股,认购金额约3.6亿元,以及认购华电集团旗下下清洁能源分支--华电福新能源最多1,000万美元H股.为完成股份认购,上海电气董事会进一步批准公司向信托基金增资1,100万美元.

华电国际上月中公布,获中国证监会核准其非公开发行6亿股A股.[ID:nSH0104835]华电福新能源今天开始其香港首次公开发行(IPO)的路演,计划集资高至3.4亿美元.[ID:nSH0107495]

上海电气H股今天微幅收高0.31%,报3.27港元.华电国际H股则持平于1.94港元.大盘恒生指数.HSI则大涨2.44%.(完)

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