《香港报摘》--经济日报6月12日

* 要闻版头条:

--港股恒生指数.HSI挟中外好消息直扑一万九千点关口,期货指数出现罕见高水,惟上升动力未足,成交仅457亿港元.然环球股市亢奋持久力短暂,昨晚美股一度倒跌,港股蓝筹外围亦顺势回气.

* 其他:

--上周起停牌的中国南方航空(1055.HK)(600029.SS)公布将以非公开发行A股方式,向母公司集资20亿元人民币,每股作价4.3元,较前20个交易日股价折让10%.

--蒙牛乳业(2319.HK)新任总裁孙伊萍上任后,公司首次提出目标于2015年实现100%原奶由规模牧场提供,并计划今年内筹建8-12个大型牧场;蒙牛目前80%原奶由牧场及养殖小区供应.

--综合10家券商数据显示,截至昨天为止第二批通胀挂钩债券iBond录得总认购额逾26.475亿港元.

--香港商务及经济发展局局长苏锦梁透露,不排除在本届政府任期余下3个星期内,发出新的免费电视牌照.而行政会议将按程序处理申请,审批过程不存在政治考虑.

--青蛙王子(1259.HK)斥资271万港元回购合共100万股股份,占已发行股本0.099%.

--泰凌医药(1011.HK)就匿名信作出数项澄清,公司称,有关20%疫苗业务盈利属虚构帐务的指称毫无事实依据.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 黄凯

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