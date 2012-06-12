《香港报摘》--信报6月12日

* 头版头条:

--欧元区以1,000亿欧元巨资紧急拯救西班牙银行业的消息,仅为全球市场带来半天的刺激作用,亚洲股市及欧股初段大幅造好后,美股中段已偏软,欧元及欧股亦回复弱势.

* 其他:

--星展银行香港及中国内地零售银行业务总监王洁凤将于下月底加入中国平安保险(2318.HK)(601318.SS),为平保开发新的支付业务.

--中国进出口银行拟在香港发行5年期及15年期的人民币债券,5年期指示性息率介乎3.4-3.5厘;15年期指示性息率介乎4.15-4.2厘,与目前国家开发银行[CHDB.UL]2007年到期的点心债二手孳息率相若.

--新意网(8008.HK)早前宣布无法成功转往主板上市,有市场消息指出,这是由于公司董事之一兼新鸿基地产(0016.HK)非执行董事郭炳湘拒绝签署相关文件.

--内蒙古伊泰煤炭(900948.SS)原定周一展开路演,现已顺延至下周二,希望可避开希腊大选期间不确定因素的影响.

--北京控股(0392.HK)副主席兼行政总裁张虹海称,不确定母公司打算对中国燃气(0384.HK)作全面收购抑或只作价值投资.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]