《香港重要政经日程》--6月12日-6月18日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
=====================今日香港主要政经消息==========================
6月12日(周二)
--09:00至12:20 惠誉信评举行全球银行业论坛.
-- 神州数码(0861.HK)年度业绩.
-- 理文造纸(2314.HK)年度业绩.
-- 岁宝百货(0312.HK)年度业绩.
--09:00 华能国际电力(0902.HK)于北京举行股东周年大会.
--09:00 中国铁建(1186.HK)于北京举行股东周年大会.
--10:00 中国高速传动(0658.HK)于江苏举行股东周年大会.
--10:00 中国多金属(2133.HK)股东周年大会.
--10:30 宝信汽车(1293.HK)股东周年大会.
--15:00 闽信集团(0222.HK)股东周年大会.
*--15:00 中银香港资产管理与世界银行联合推出新兴市场债券基金.
--16:30 汉基控股(0412.HK)股东特别大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
6月13日(周三)
-- 东吴水泥(0695.HK)首次公开发行(IPO)挂牌交易.
--10:00 中国淀粉(3838.HK)于深圳举行股东周年大会.
--10:00 康宏理财(1019.HK)股东周年大会.
--10:30 中国绿色食品(0904.HK)股东特别大会.
--14:30 中能控股(0228.HK)股东周年大会.
--14:30 霸菱举行香港及中国市场展望及投资策略记者会.
--15:00 远东宏信(3360.HK)股东周年大会.
6月14日(周四)
-- 香港金管局公布5月外汇基金境外资产.
--16:30 香港公布第一季工业生产指数.
--10:00 天地数码(控股)(0500.HK)股东周年大会.
--11:00 事安集团(0378.HK)股东周年大会.
--14:00 方兴地产(0817.HK)股东周年大会.
--14:00 乾隆科技(1236.HK)于上海举行股东周年大会.
*--15:00 特首曾荫权出席立法会答问大会.
6月15日(周五)
-- 莎莎国际(0178.HK)公布全年业绩.
-- AEON信贷财务(0900.HK)公布首季业绩.
-- 中亚能源(0850.HK)公布全年业绩.
-- 超越集团(0147.HK)公布全年业绩.
-- 东方报业集团(0018.HK)公布全年业绩.
-- 豪特保健(6880.HK)公布全年业绩.
-- 皓天财经集团(1260.HK)公布全年业绩.
--09:00 中国民生银行(1988.HK)在中国举行周年股东大会.
--09:00 中国中冶(1618.HK)在中国举行周年股东大会.
--09:00 上海锦江国际(2006.HK)在中国举行周年股东大会.
--10:00 中国蒙牛乳业(2319.HK)举行周年股东大会.
--10:00 俄铝(0486.HK)周年股东大会.
--10:00 联华超市(0980.HK)周年股东大会.
--10:00 合生建设(0754.HK)周年股东大会.
--10:00 南华早报集团(0583.HK)周年股东大会.
--10:30 中升集团(0881.HK)周年股东大会.
--10:30 江南集团(1366.HK)周年股东大会.
--10:30 中国森林0930.HK在中国举行周年股东大会.
--11:00 力量矿业(1277.HK)在中国举行周年股东大会.
--11:00 新疆天业节水(0840.HK)在中国举行周年股东大会.
--13:00 上海集优(2345.HK)在中国举行周年股东大会.
--15:00 中国基建投资(0600.HK)周年股东大会.
--15:30 盈德气体(2168.HK)周年股东大会.
--16:30 中国天化工(0362.HK)特别股东大会.
*6月18日(周一)
-- 公布3-5月失业率.
-- 协众国际(3663.HK)首日挂牌.
-- 欧舒丹(0973.HK)公布全年业绩.
--10:00 重庆机电(2722.HK)在中国举行周年股东大会.
--10:30 华大地产(0201.HK)周年股东大会.
--11:00 中国黄金国际(2099.HK)在加拿大举行周年股东大会.
--11:00 世茂房地产(0813.HK)周年股东大会.
--11:15 顺豪科技(0219.HK)周年股东大会.
--11:45 顺豪资源(0253.HK)周年股东大会.
--15:00 庄胜百货集团(0758.HK)特别股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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