〔中港个股〕南方航空向母公司发行不超过20亿元人民币A股,以降低负债

路透香港6月12日电---中国南方航空(1055.HK)(600029.SS)称,计划向母公司中国南方航空集团发行价值不超过20亿元人民币的A股股份,所得款项将用于偿还银行贷款.

南方航空周一晚的公告称,计划按每股4.3元人民币,向南航集团发行不超过约4.65亿股新A股,并将于中国证监会核准后6个月内予以发行.

"认购事项可增加本公司的资金实力,减轻公司的债务负担,提高经营业绩."公告称.

每股A股认购价较南航6月5日(上周二)停牌前收市价4.68元折让约8.12%;认购完成后,南航集团在南方航空的持股将由42.22%升至44.83%.

同于上周二停牌的南航H股将于今早复牌.(完)

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