〔中港个股〕南方航空向母公司发行不超过20亿元人民币A股,以降低负债

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港6月12日电---中国南方航空(1055.HK)(600029.SS)称,计划向母公司中国南方航空集团发行价值不超过20亿元人民币的A股股份,所得款项将用于偿还银行贷款.
南方航空周一晚的公告称,计划按每股4.3元人民币,向南航集团发行不超过约4.65亿股新A股,并将于中国证监会核准后6个月内予以发行.
"认购事项可增加本公司的资金实力,减轻公司的债务负担,提高经营业绩."公告称.
每股A股认购价较南航6月5日(上周二)停牌前收市价4.68元折让约8.12%;认购完成后,南航集团在南方航空的持股将由42.22%升至44.83%.
同于上周二停牌的南航H股将于今早复牌.(完)
浏览南方航空其他新闻,请点选[1055.HK-CMN]
如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:
(here)
--记者 雷美珍; 审校 黄凯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)