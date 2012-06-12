〔香港个股〕李宁第四季订货表现逊色,料上半年及全年净利将大幅下滑

路透香港6月12日电---中国主要运动品牌--李宁(2331.HK)表示,在第四季的订货会中其总订单量录得高双位数百分比下降,加上未来几年的推广费用将大幅增长等因素影响,料上半年以至2012年全年的净利将同比出现较大幅度下滑.

其中鞋产品的订单金额按年录得低双位数(low-teens)下降,而服装产品的订单金额按年跌幅超过20%.

"根据订货会的结果,管理层预计集团2012年的销售收入较2011年将有可能录得负增长."李宁的声明称.

另一方面,李宁于周一签订关于成为中国男子篮球职业联赛(CBA)装备赞助商的合作备忘录,协议覆盖2012/2013至2016/2017五个赛季,这将令到李宁的品牌营销及推广费用出现较大幅度的增加,连同Lotto(乐途)特许权业务的无形资产减值、支付可换股债券利息等因素的影响,预期集团2012年上半年以及2012年全年税前利润及股东应占溢利将按年出现较大幅度下降.

李宁表示,今年以来,体育用品行业竞争更加激烈,打折促销力度进一步加大,而零售端去库存化的压力依然严峻.虽然集团已经提早开始在零售端进行了一系列的改革行动,但受制于市场环境的影响,改革成果还尚待时日才显现.

李宁周一收报5.71港元,过去一个月该股累计下跌逾两成.(完)

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