《香港报摘》--其他报纸重要消息6月12日

* 明报:

--上周证券界传出儿童护理用品公司青蛙王子(1259.HK)涉夸大市占率,触发其股价大跌.公司发通告澄清有关传闻并无事实依据,又指除上述原因外,公司不悉上周股价波动原因.

* 星岛日报:

--李宁(2331.HK)预期2012年上半年及2012年全年税前利润及纯利将较2011年同期出现大幅度下降.

* 苹果日报:

--平安保险(2318.HK)(601318.SS)今年首5个月旗下四家子公司原保险合同保费收入合共1,092.15亿元人民币,按年增长8.89%;单计5月份的保费收入为176.28亿元人民币,按年增15.23%.

* 东方日报:

--中国南车(1766.HK)董事长赵小刚透露,受欧洲经济及欧元前景不明朗影响,管理层认为应冷静观望情况,以考虑集团在欧洲的业务发展及收购行动.

--裕元工业(0551.HK)5月份综合经营收益净额为6.63亿美元,首五个月综合累计经营收益净额为30亿美元.

* 文汇报:

--香港商品交易所称,与中国江西铜业集团公司签署合作备忘录,将共同推动中国大陆及港澳台地区的基本金属交易,以建立亚洲价格基准为宗旨,展开一系列的合作.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

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