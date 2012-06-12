《香港报摘》--其他报纸重要消息6月12日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 明报:
--上周证券界传出儿童护理用品公司青蛙王子(1259.HK)涉夸大市占率,触发其股价大跌.公司发通告澄清有关传闻并无事实依据,又指除上述原因外,公司不悉上周股价波动原因.
* 星岛日报:
--李宁(2331.HK)预期2012年上半年及2012年全年税前利润及纯利将较2011年同期出现大幅度下降.
* 苹果日报:
--平安保险(2318.HK)(601318.SS)今年首5个月旗下四家子公司原保险合同保费收入合共1,092.15亿元人民币,按年增长8.89%;单计5月份的保费收入为176.28亿元人民币,按年增15.23%.
* 东方日报:
--中国南车(1766.HK)董事长赵小刚透露,受欧洲经济及欧元前景不明朗影响,管理层认为应冷静观望情况,以考虑集团在欧洲的业务发展及收购行动.
--裕元工业(0551.HK)5月份综合经营收益净额为6.63亿美元,首五个月综合累计经营收益净额为30亿美元.
* 文汇报:
--香港商品交易所称,与中国江西铜业集团公司签署合作备忘录,将共同推动中国大陆及港澳台地区的基本金属交易,以建立亚洲价格基准为宗旨,展开一系列的合作.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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