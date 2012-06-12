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亚洲 | 2012年 6月 12日 星期二 09:08 BJT

〔香港个股〕中国制药正与控股股东商谈业务收购,可能发行新证券

路透香港6月12日电---中国制药集团有限公司(1093.HK)称,正与控股股东商谈有可能进行的药业业务收购,并可能涉及发行新证券.

中国制药在一份声明中回应股份价格及成交量上升时并称,有关可能进行的收购并无订立具约束力协议,因此收购不一定进行.

该股周一大涨17%,收报1.76港元,为接近两个半月高位.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 乔艳红

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