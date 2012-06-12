〔港报财经评论〕通胀低过预期,准率料续减--经济日报6月12日

通胀低过预期,准率料续减/ 余少文

中港股市终于反弹,但并非因人民银行减息,而是欧洲债务危机有缓和迹象,以及内地5月CPI数据低过预期,令股民憧憬中央会加大预调微调力度,认为中央对房地产市场仍会手紧,但会继续下调存款准备金率(RRR).反弹成交缩入市不宜急,虽然大市反弹成交缩,但6月期指低水27点,剔除负99点公平价值后,实际高水72点,似乎显示国指仍有反弹空间.而国指技术指标中的保历加通道近期又在收窄,又是开始待变格局,大市可升可跌,惟上周曾指出,人民银行2008年减息期,国指也要由首次减息开始,再跌一个多月才见底,若然人行今次又是减息周期开始,不排除大市也要多跌一个多月才见底,故股民不宜急于入市.

至于中央上周减息后,5月CPI降至3%,难免令人憧憬中央续有刺激政策出台,尤其相信宽松房地产调控会是第二波,但持反对意见.因为中央领导人明确指出不会放宽房地产调控,尤其限购令难以动摇,除非楼价有秩序下跌至中央认为合理水平,只是没有人知道何谓合理水平,也见不到短期有房地产宽松政策.其实,大市反弹的另一个原因除了CPI低过预期外,5月进出口贸易数据远高过预期及重见双位数增长,但见内地PMI、PPI都下降,经济表现明显欠佳,总觉得这些数据有点靠不住.

预期7月份下调存准率.不过,人行仍未公布5月金融机构外汇占款数字,但刚公布的该行外汇数字,4月外汇资产减少626亿元,由于人行外汇资产包括金融机构外汇数字,这数字较金融机构4月外汇减少606亿元还多,反映有资金从其他途径流走,也是人行外汇资产今年首次减少.

而人行外汇资产金额去年10月减少多过金融机构后,11月和12月资金亦告流走,若然这情况形成惯例,便要小心内地5月和6月外汇占款流走,会不利银行贷款活动,也会反映内地经济未能好转.仍然维持内地经济放缓可在第二、三季间见底的看法,尤其外汇流走情况未见改善,人行有机会按过去半年下调存款准备金率的步伐,在7月下调存准率,以释放更多资金予银行用在放贷上,最好是重手调准,至少下调1%,则大市有机会多跌一个月后便重拾升势.(010)