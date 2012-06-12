〔港报财经评论〕中国收拾乱局--信报6月12日

中国收拾乱局/ 习广思

不救不救还须救,西班牙终于顶不顺而求救,但政客只顾政治考虑,不到最后一刻都不会求救,可惜西银已经元气大伤.港股藉西银获救消息而挟仓,恒指开市急升,但无力试穿19,000点,以接近全日高位收市,报18,953点,上升451点,升穿20天线;不过,大市只是乾升,成交额不升反跌,只有457亿港元,沽空比率8.97%.希腊大选前后,市场变数众多,投资者在大选前静观其变,但无论希腊是去或留,短期不明朗因素终有答案,央行是否再出招、市场如何应对,或会有更明确方向.九仓”受压交易”绿城负债高,是扩张及财务策略的错,但其与世房(0813.HK)在长三角一带,都是品牌发展商,在西湖多个项目做出名气来;而眼下内房洗牌年代,能够做出品牌的发展商实在不多.实际上,九仓是做了一宗”受压交易”(distressed trade),可换股债五年期,5年后回望,相信九仓会是赢家.

中国减息虽成为一种利淡讯号,甚至标志内银的改革正式开始,然而,回看近期中央对救市或刺激增长的举措,最重要的一个定调是”不会重蹈4万亿的覆辙”.3年前的4万亿放水,引发游资泛滥、房地产泡沫、通胀急涨、银行肆意放贷隐藏各项坏账等等问题,由经济、金融到民生皆存在许多手尾,这是中国式乱局,可幸的是有形之手察觉到问题,坚持不重蹈覆辙的决心,正反映中央明白问题的严重性,以致必须藉此改革的迫切性,故由”弃八”承受低增长的思维转变,到多番入手加快金融改革步伐(汇率、利率市场化),均可见中央早有心理准备.

减息非灵丹,皆因银行要放水只需要阿爷一声令下,但实际上,企业贷款需求及消费者需求能否就此被刺激起来?这却不一定.有基金经理直指,中国银行体系并不缺水,只是欠”需求”.当然,大量项目有贷款需求,最水紧的是内房,但扑水原因是解燃眉之急,多是用来还钱,而非拿地扩张;即使在工业生产领域,扑水亦多为解困,外资撤离、成本上涨、外围不明朗,大量工厂都未必会这个时候扩充.基金经理认为,就算中央下令向中小企放水,银行有水可放,亦不会贸然去放.甚至乎各种消费补贴,3个月前换了电视机、买了新车,如今会否再换顿成疑问.故此,用较长角度来看,这场转结构过程当中,投资者固然能够在相关行业中找到投资机会,但中资股能否出现大升浪,却甚难说了.(B02)

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欧罗反弹成淡友建仓良机 /苏子

受到上周末西班牙向欧盟申请为银行业提供援助的利好消息刺激,令市场憧憬欧债危机冲击可以获得纾缓,结果触发大量高风险资产的短仓出现明显的补仓买盘;在这些补仓买盘的推波助澜下,昨天亚洲入市后,高风险资产均出现十分明显的裂口高开情况,早前一直备受市场看淡的欧罗兑美元更成功高开逾百点子,曾一度高见1.2671高位,该高位则十分接近上月23日所造的高位1.2688.

可惜,欧罗兑美元未能趁机一举突破1.2688阻力,随后逐步回落至1.2615低位回稳,并在1.2620至1.2650间反覆争持至欧洲入市.欧洲市补回亚洲市裂口.由于欧罗兑美元在昨天亚洲市的裂口非常巨大,故汇价未能在昨天欧洲入市后进一步突破亚洲市的1.2671高位,便再次受到市场上的大量看淡的投资者狙击,结果当汇价跌破1.2620-.2650的争持区后,便出现较明显的跌浪.欧罗兑美元曾低见1.2544水平,与上周五收市价1.2515,相差不足30点子,换言之,已补回昨天亚洲市大部分的裂口了.

目前较为看淡欧罗兑美元的原因与昨天欧洲入市后汇价未能成功稳守在今年1月的1.2622的低位支持有关.理论上,若昨天欧罗兑美元有足够动力继续上升,则昨天欧洲入市后应不难守稳在1.26/1.2630区域以上,不应向下补回亚洲早市大部分裂口.由于欧债危机仍是没完没了,在可见的将来相信难望有终极解决方案出现,故相信,欧罗兑美元的任何反弹只会成为市场上众多大淡友入市建立短仓的时机.近日欧罗兑美元自1.2286低位反弹至昨天亚洲市的1.2671高位,可以视作正常的超卖调整市,若汇价稍后一直未见再破1.2671,则此高位便大有可能成为中短期的重要反弹阻力顶部.

大户亦已完成挟淡仓的动作,随后汇价一旦明显跌破上述升幅的50%调整目标、即1.2479关键支持,投资者已可视作一个顺势入市建立短仓的讯号,相信届时上述升幅的61.8%调整目标、即1.2433支持,亦未必能发挥到足够的支持力;一旦跌破,相信1.2407的短期重要支持亦将不保,并继续往下寻底.(B08)