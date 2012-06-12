〔港报社评〕市场押注松楼控,中国不能退--经济日报6月12日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
欧债危机暂喘息,加上中国数据理想,中港股市昨反弹,内房股升势尤厉,反映市场认为中国减息意味楼控告终,故押注楼价飙升.中国稳经济不是要楼市再失控,故在三令五申不松楼控外,更须速备加码方案防楼价再度飙升.
中国为稳经济增长,上周四双拳出击减息,市场理解为中国要力松银根外,还要借搞活楼市拉动经济,楼市势大蒙其利.何况减息松银根有助降低按息,与纾缓发展商银根紧张,故纷入市买内房股,博房价再飙甚至爆发报复式反弹.
中国绝难坐看楼价反弹,因这不但是经济问题、民生问题,更是政治问题.因此,放松楼市调控虽是最快见效的谷经济大补针,但副作用损害固大,更是政治下策,在中国尚有甚多稳经济手段,如谷基建、补贴消费等措施下,断不会再贪一时之快走谷楼市的歧途捷径.
面对楼市于稳经济举足轻重,市场又蓄势待发的局面,中国要做到容许楼市活跃为经济添温,但楼价不可再飙升的微妙平衡,有两项工作须做.其一,中国在鼓励自住需求之时,要继续宣示对楼市投资、投机不放松的坚决态度,尤其调控关键的限购令,更是绝不能松.其二,面对楼价蠢蠢欲动,中国须速拟定加码调控的方案,例如在全国推房产税、进一步收紧非首置按揭等,当楼价出现报复性反弹苗头时,就果断出招.
国土资源部上周公布新政,对闲置1年的土地征收地价两成的闲置罚款,反映中国已意识到要加力防楼价反弹.在这场楼市博弈中,中国绝不能松懈,不但态度要硬,手腕要有更硬准备,不能让市场形成楼市将回升的预期,否则楼控在以稳经济为重的形势下,又再功亏一篑,势将后患无穷.(A10)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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