〔港报社评〕市场押注松楼控,中国不能退--经济日报6月12日

欧债危机暂喘息,加上中国数据理想,中港股市昨反弹,内房股升势尤厉,反映市场认为中国减息意味楼控告终,故押注楼价飙升.中国稳经济不是要楼市再失控,故在三令五申不松楼控外,更须速备加码方案防楼价再度飙升.

中国为稳经济增长,上周四双拳出击减息,市场理解为中国要力松银根外,还要借搞活楼市拉动经济,楼市势大蒙其利.何况减息松银根有助降低按息,与纾缓发展商银根紧张,故纷入市买内房股,博房价再飙甚至爆发报复式反弹.

中国绝难坐看楼价反弹,因这不但是经济问题、民生问题,更是政治问题.因此,放松楼市调控虽是最快见效的谷经济大补针,但副作用损害固大,更是政治下策,在中国尚有甚多稳经济手段,如谷基建、补贴消费等措施下,断不会再贪一时之快走谷楼市的歧途捷径.

面对楼市于稳经济举足轻重,市场又蓄势待发的局面,中国要做到容许楼市活跃为经济添温,但楼价不可再飙升的微妙平衡,有两项工作须做.其一,中国在鼓励自住需求之时,要继续宣示对楼市投资、投机不放松的坚决态度,尤其调控关键的限购令,更是绝不能松.其二,面对楼价蠢蠢欲动,中国须速拟定加码调控的方案,例如在全国推房产税、进一步收紧非首置按揭等,当楼价出现报复性反弹苗头时,就果断出招.

国土资源部上周公布新政,对闲置1年的土地征收地价两成的闲置罚款,反映中国已意识到要加力防楼价反弹.在这场楼市博弈中,中国绝不能松懈,不但态度要硬,手腕要有更硬准备,不能让市场形成楼市将回升的预期,否则楼控在以稳经济为重的形势下,又再功亏一篑,势将后患无穷.(A10)