〔港报社评〕推优质环保楼,须有周详配套--星岛日报6月12日

候任环境局局长大热门黄锦星,以环保建筑专家身分,提出逐步强制新建及翻新商厦要取得绿色认证,达到节能减排目标.香港的空气质素和节能减排不及新加坡,成为竞争力中的弱项.建筑物占香港耗电量90%,理应为节能重点.如何促进发挥经济诱因来突破阻力,又不致重蹈环保露台政策变质成发水和屏风楼的覆辙,需要周详计画.

新加坡绿色建筑领先亚洲,不少外商因为香港空气质素欠佳而选择新加坡,决定在新加坡而非香港定居.地球公民责任和香港整体经济利益,驱使政府加强推行环保建筑政策.现时耗电量最多的工商业楼宇,成为首要节能对象.外国经验显示,环保建筑成本可能增加10%,却可以节省日后管理营运的能源开支,升值潜力优于普通建筑物,

可是,现时香港推行环保建筑,还有相当多症结待解决,例如有甲级商厦设有太阳能装置,但是在融入供电网络方面却要面对偏高成本,一纸绿色认证变成中看不中用.当局如果要强制推行环保认证制度,工商业新厦较易入手,但要如新加坡进一步扩展至原有大厦改装,以及住宅楼宇,恐怕要面对较大阻力,尤其是涉及老旧楼宇,可能产生扰民的影响,如何推行及作出配套的诱因,需要小心评估.(A06)