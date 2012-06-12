〔港报社评〕市民挺身为李旺阳呼冤,警未灵活对应导致冲突--明报6月12日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
周日,万计市民游行到中联办,要求彻查湖南民运人士李旺阳死因真相,参与游行市民之多超乎预期,但是警方未及时灵活因应,以致在西边街和干诺道西出现人潮瓶颈,一度发生人车争路景况,险象环生,场面混乱,警员五度施放胡椒喷雾.
游行在香港并非新生事物,主办团体和警方都会估计参加人数,并保持沟通,就警方而言,会就参加人数等因素,制订应对方案.前日游行参加人数之多,出乎主办团体和警方的估计,警方未适时调整对策,是导致警民冲突的主要原因.即使当日游行人数较预期多,但是游行队伍一定经过当局监察路面交通的系统,故此,警方不难知道队伍的最新情况.事后,警方对示威区空间充裕下,参加者不愿意进入、最终霸占马路表示遗憾,并批评示威者罔顾公众秩序云云.
从当日情况而言,并无特定游行市民搞事,要求开路、甚至在行车线游行,是大多数游行市民的共同意愿,警方不检讨执行僵化,反而怪责游行市民,这种态度值得商榷.游行集会示威是市民的基本权利,警方行使公权力,要协助市民运用好这些基本权利,而应付人潮,疏导是上策,防堵是下策,此乃历来香港和平示威获得称颂的经验总结所得,期望警方维护这个良好传统.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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