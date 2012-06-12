〔港报社评〕市民挺身为李旺阳呼冤,警未灵活对应导致冲突--明报6月12日

周日,万计市民游行到中联办,要求彻查湖南民运人士李旺阳死因真相,参与游行市民之多超乎预期,但是警方未及时灵活因应,以致在西边街和干诺道西出现人潮瓶颈,一度发生人车争路景况,险象环生,场面混乱,警员五度施放胡椒喷雾.

游行在香港并非新生事物,主办团体和警方都会估计参加人数,并保持沟通,就警方而言,会就参加人数等因素,制订应对方案.前日游行参加人数之多,出乎主办团体和警方的估计,警方未适时调整对策,是导致警民冲突的主要原因.即使当日游行人数较预期多,但是游行队伍一定经过当局监察路面交通的系统,故此,警方不难知道队伍的最新情况.事后,警方对示威区空间充裕下,参加者不愿意进入、最终霸占马路表示遗憾,并批评示威者罔顾公众秩序云云.

从当日情况而言,并无特定游行市民搞事,要求开路、甚至在行车线游行,是大多数游行市民的共同意愿,警方不检讨执行僵化,反而怪责游行市民,这种态度值得商榷.游行集会示威是市民的基本权利,警方行使公权力,要协助市民运用好这些基本权利,而应付人潮,疏导是上策,防堵是下策,此乃历来香港和平示威获得称颂的经验总结所得,期望警方维护这个良好传统.(A04)