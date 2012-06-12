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货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 09:47 BJT

〔香港股市〕恒生指数开低,欧债疑虑盖过中国数据的提振作用

路透香港6月12日电---香港股市周二低开,因欧元区疑虑打压全球市场回撤,盖过好于预期的中国5月新增贷款数据的影响.

恒生指数.HSI开盘跌1.2%至18,719.89点,恒生国企指数.HSCE开低1.4%.(完)

--编译 王兴亚;审校 李爽

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