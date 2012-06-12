《交易视点》降息明显利空银行转债,银行股将进入长时间弱势震荡--中金

路透上海6月12日电---中国国际金融公司最新发布的策略的告指出,银行股未来将进入较长时间的弱势震荡走势,调整空间不大,但好转需要时间和经济复苏信号,因此,此次降息明显利空银行转债.

**降息对转债市场的影响？**

降息明显利空银行转债，而略微利好电力转债。银行股面临两难处境，银行业要么向实体经济让利并损害自身盈利能力，要么承担更大的资产质量风险。我们认为银行股未来将进入较长时间的弱势震荡走势，调整空间不大，但好转需要时间和经济复苏信号。

而火电企业负债率水平仍是所有行业当中高的，降息对其财务费用的节省最为明显。此外，降息也代表经济状况较差，煤价仍将疲软的概率高，电力作为逆周期板块表现仍值得期待。

**转债市场无新说**

对转债市场整体而言，我们延续上周观点，没有太多变化。中期来看，债市机会相对而言稍显确定，但想象力大减，且股市调整孕育机会，加上质押回购放开等“政策性红利”，转债品种的中长期配置价值提升。由于机会成本的存在，我们近期都建议对转债保持中性或偏下的仓位水平，但未来的关注点显然在于增持节奏和对象。增持节奏上，我们重申不追涨，等待股市调整和新券上市带来的低吸契机。

增持对象上，二级市场出现了小幅调整，但仍缺乏明显的切入点。而只要估值合理或者绝对价位较低，重工转债将是不错的增持对象。有择股能力的股票投资者和二级债基等可着眼于股市结构性机会，考虑精选个股而非转债。个券配置上，重工转债如果上市定位合理，配置价值较好。

电力转债基本面风险点相对较少，转债也不存在直接的供给压力，值得继续重点配置。大盘转债仍有基本配置价值，其中银行转债相对非银行转债配置价值的优势已不明显。

**热点个券**

非银行大盘转债：成品油再次下调，时点符合预期，幅度略低。油价下跌短期是利空，长期有积极的一面。政府推进油气定价改革仍可能带来股票交易性机会，但幅度有限，时点不确定性大。业绩风险在过去一段时间已经开始在股价当中予以反应，股价风险降低。转债估值已经不便宜，二期转债发行时点仍难测。100-105元区域该转债存在一定的持有价值，临近面值可增持。当前价位上，仍建议投资者保持低配或中性配置状态，但配置价值不再落后于银行转债。

深机转债：5月份旅客吞吐量较差，经济下行影响正在显现。公司业绩在2013年迎来低谷，正股仍是典型的防御性品种，中短期缺乏惊喜。结合基本面情况，加上条款、估值方面也无特别亮点，该转债性价比仍较为一般，机会成本较高，暂不建议投资者过多介入。(完)