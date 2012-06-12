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货币新闻 | 2012年 6月 12日 星期二 12:22 BJT

〔表格〕香港理文造纸2011/12年度按年下滑26.9%,符合市场预期

路透香港6月12日电---香港理文造纸有限公司(2314.HK)周二公布,截至2012年3月31日为止的年度,业绩报告如下(以每百万港元为单位):

　 　　　　 2011/12年度 2010/11年度

每股盈利(港元) 0.2882 0.4013

末期股息(港元) 0.052 　 0.08

净利 1,351.45 1,847.98

营业额　 14,715.55 14,034.29

截止过户日期 8月6-9日

发放股息日期 8月22日

注:理文造纸为中国第二大造纸商.根据汤森路透I/B/E/S分析师预测该公司2011/12年度净利为13.52亿港元.(完)

浏览理文造纸其他新闻,请点选[2314.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请查询:(here)

--记者 李珊珊; 审校 黄凯

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