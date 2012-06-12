〔表格〕香港理文造纸2011/12年度按年下滑26.9%,符合市场预期

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--3月1日
路透3月1日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:53时,1美元=6.8787人民币<CNY= CFXS>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.3 1.091 2.57 大众交通 6.54 0.73 1.30 永生投资 14.11 1.575
路透香港6月12日电---香港理文造纸有限公司(2314.HK)周二公布,截至2012年3月31日为止的年度,业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011/12年度 2010/11年度
每股盈利(港元) 0.2882 0.4013
末期股息(港元) 0.052 0.08
净利 1,351.45 1,847.98
营业额 14,715.55 14,034.29
截止过户日期 8月6-9日
发放股息日期 8月22日
注:理文造纸为中国第二大造纸商.根据汤森路透I/B/E/S分析师预测该公司2011/12年度净利为13.52亿港元.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 黄凯
路透3月1日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:53时,1美元=6.8787人民币<CNY= CFXS>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.3 1.091 2.57 大众交通 6.54 0.73 1.30 永生投资 14.11 1.575
路透3月1日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:52时,1港元=0.8861人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.25 7.85 2.48 南玻 11.65 5.97 2.20 深康佳 4.52 2.83 1.80 ST中华 12.32 4.91 2.83 ST中冠
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