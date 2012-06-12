〔香港热股〕南航H股复牌最多涨近8%,受将获母公司注资20亿元减债提振

路透香港6月12日电---中国南方航空(1055.HK)宣布将获母公司注资后,分析师预期是次注资行动将可令南航的账面值得以提升,带动其H股周二复牌后股价最高曾大涨7.9%.

南航周一晚间公布,计划按每股4.3元人民币,向南航集团发行不超过约4.65亿股新A股,筹高至20亿元,所得款项将用于偿还银行贷款.[ID:nSH0107565]

该发行价较南航A股(600029.SS)停牌前收市价4.68元有逾8%折让,其A股今天复牌后表现反覆,盘中一度曾升2.4%,最低曾见4.66元,早盘收平.其H股最高曾升至3.49港元的盘中高位,香港时间11:42升6.03%,报3.43港元;恒生国企指数.HSCE则跌0.91%.

投行野村报告估计,南航获注资20亿元将可提升公司的账面值1.2%,在计算汇率调整后,每股盈利(EPS)则将会摊薄1.6%,而2012年的净负债比率则料将由目前的200%降至183%.

"由于交易对公司账面值有所提升,我们认为市场对此消息将反应正面."报告称.

另一投行花旗则认为,南航获母公司注资的消息正面,但由于估计对南航账面值提升仅1.02%,实质作用有限.不过,注资行动显示出政府持续对航空业的支持,对市场是利好讯号,并可望增强投资者对民航板块的信心.(完)