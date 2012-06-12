〔香港个股〕李宁第四季订货疲弱未来仍不乐观,打压股价至六年半新低(更新版)

(新增分析师看法与股价表现)

* 李宁四季度订货疲弱

* 至2013年一季度亦不乐观

* 股价跌至六年半来低点

路透香港6月12日电---中国主要运动品牌--李宁(2331.HK)公布第四季订货会数据不理想,而因零售环境偏疲,分析师更预期至明年第一季订货亦不乐观,并打压其股价周二大跌逾7%至近六年半来低点.

李宁昨日晚间公告第四季订货会数据,总订单量录得高双位数百分比下降,加上未来几年的推广费用将大幅增长等因素影响,料上半年以至2012年全年的净利将同比出现较大幅度下滑.

"李宁今年毛利率可以改善,原来还有人预估今年获利可以增长的,...情况比预期的糟,"一位于香港的行业分析师说.

李宁早盘收跌7.71%至5.27港元,稍早低见5.26港元,为2006年1月10日5.20港元以来盘中最低;大盘恒生指数.HSI则跌0.64%.

"这已不只是体育行业,是零售环境的问题,公司对明年第一季订货会也不看好."该名基于公司政策无法具名的分析师说.

李宁在公告里称,鞋产品的订单金额按年录得低双位数(low-teens)下降,而服装产品的订单金额按年跌幅超过20%.而今年全年订货将录得高单位数下降(7-9%).

美银美林也在报告中指出,"清理库存的时期将较预期久,可能会到2013年上半年."该行调降李宁评级至"表现逊于大盘",原为"中立".目标价为4.7港元.

此外,李宁周一签订合作备忘录,将在2012/2013至2016/2017五个赛季作为中国男子篮球职业联赛(CBA)装备赞助商.不过,分析师对此看法也较为审慎.

"这是双面刃,"美银美林报告称,"长期而言,这是品牌投资,但短期行销支出增加,将影响获利,尤其在营收力道疲弱之时."

李宁在公告中指出,与CBA合约将令品牌营销及推广费用出现较大幅度的增加,连同Lotto(乐途)特许权业务的无形资产减值、支付可换股债券利息等因素的影响,预期集团2012年上半年以及2012年全年税前利润及股东应占溢利将按年出现较大幅度下降.

李宁股价今年迄今跌约14%,表现远逊于大盘恒生指数的升约2%.(完)

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