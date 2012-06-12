〔香港金融〕联系汇率仍然是最适合香港的货币政策--金管局总裁

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港6月12日电---香港金融管理局总裁陈德霖周二表示,联系汇率制度能保持港元汇率稳定,仍然是最适合香港的货币政策.
陈德霖在出席一活动后向记者提及,前金管局总裁任志刚稍后将发表一篇有关联系汇率的文章,里面提到联汇制度如果要检讨和改变,可以考虑一篮子货币挂钩、与人民币挂钩或浮动汇率制度.
"其实这些意见以前也有一些学者提出过,而金管局过去也曾就这些意见,作深入的研究和分析,但结论一直是,以香港细小和开放型的经济体系,联汇是保持到汇率稳定,仍然是最适合香港的制度,这看法也是国际货币基金会(IMF)多次表示肯定和支持的,"陈德霖说.
香港自1983年以来即实行港元与美元挂钩的的联系汇率制度,过去亦多次成功令香港在国际金融危机中顺利渡过,但随着美元近年在量化宽松影响下走弱,港元也跟随贬值,加上中国经济对香港的影响愈来愈大,市场不时有意见提出港元应与美元脱钩.但政府和金管局的立场一直都是维持联汇制度不变.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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